La disponibilità di Roberto Pereyra per il Genoa rimane in dubbio. Come sottolinea oggi il Messaggero Veneto, la risonanza magnetica effettuata ieri concede ottimismo, ma di fronte a problemi muscolari la cautela è d'obbligo. Gotti, quindi, sta già studiando le alternative al suo impiego", si legge. Non sono state evidenziato lesioni alla coscia sinistra, ma solo un affaticamento muscolare che può essere smaltito in pochi giorni, tanto che ieri Pereyra ha lavorato sul campo (seduta differenziata e individuale). Saranno decisivi i prossimi allenamenti per l'argentino.