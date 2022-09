Quattro a zero, un crollo verticale. Quella contro l'Udinese è la sconfitta più larga di José Mourinho in Serie A; solo due volte in precedenza una squadra allenata da lui aveva perso subendo 4 o più gol in campionato :0-5 in Barcellona-Real Madrid (2010), 0-4 in Chelsea-Manchester United (2016). Contro Guardiola e Van Gaal. Questa sera l’allenatore dei bianconeri Andrea Sottil entra a far parte di questa speciale categoria.