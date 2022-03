E’ vero la partita della Roma è fin qui orrenda. Chissà se non sia stato questo il motivo che ha portato i registi di Dazn a fischiare quasi un minuto prima la fine del primo tempo. Come? Mandando in onda la pubblicità mentre l’Udinese stava attaccando a un minuto dal termine. Dopo un primo lancio promo, ne è arrivato un altro durato una ventina di secondi proprio mentre la partita stava andando avanti. Nessun commento, nessuna scusa da parte dei telecronisti una volta tornata la linea. Con le squadre che già stavano rientrando negli spogliatoi.