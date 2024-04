Udinese-Roma, Ebosse: 'Felice Ndicka stia bene, queste cose ti avvicinano agli avversari'

56 minuti fa



Enzo Ebosse, giocatore dell'Udinese, ha parlato di Evan Ndicka dopo il grande spavento di domenica. queste le sue parole a Udinese Tonight: "Lo conosco bene, anche se ora ci sentiamo meno. Abbiamo giocato nell’Under 16 della Francia insieme, poi lui è andato in Germania mentre io sono rimasto lì. Sappiamo che una cosa del genere può succedere a tutti, ma quando lo vedi accadere dalla tribuna non ci pensi. Stai seduto e vedi che il portiere chiama i soccorsi, che tutti entrano in campo, che De Rossi si avvicina al personale sanitario e ti fa capire che la situazione può essere peggiore di quanto credi. Già l'altro ieri sera ci aveva detto che stava bene, lo stesso ieri. Ora è tornato a Roma. Siamo tutti contenti per lui e che possa rivedere la sua famiglia. Alcuni compagni sono andati nello spogliatoio ospite. Sono cose che ti avvicinano anche tra avversari, non c’è più rivalità. Un evento del genere è l’ultima cosa a cui puoi pensare, perché sennò non entri più in campo”