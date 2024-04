Udinese-Roma, la squadra di De Rossi applaude il pubblico del Bluenergy Stadium: ecco perché

La sfida traoltre a permettere alla squadra di Daniele De Rossi di allungare sulle dirette rivali per un posto in Champions League, si dimostra anche una bella occasione per sottolineare i. A partire dalle parole dell'allenatore della Roma, che in conferenza stampa si è scusato per la smodata esultanza al momento del gol-vittoria di Cristante, sottolineando il rapporto di reciproco rispetto sempre avuto con la piazza friulana. Ma non solo, perché nel finale anche

Dopo il fischio finale dell'arbitro Pairetto, alla felicità per la vittoria è seguito un tributo rivolto alla curva dell'Udinese proprio dai giocatori della Roma. Tutti insieme, infatti, sono andati ad, uscito in barella per un malore. E così, Mancini in testa, il gruppo della Roma ha voluto restituire quella stessa solidarietà all'Udinese, in un momento del suo campionato a dir poco difficile. Il chiaro segno di come: estremamente affamata sul campo, ma altrettanto signorile fuori dal terreno di gioco.