La Roma capolista affronta l'Udinese alla Dacia Arena, dopo la vittoria per 3-0 contro il Monza nel turno infrasettimanale. Mourinho si affida ancora a Dybala, Pellegrini e Abraham, mentre per Sottil resta insostituibile il totem Beto per guidare la fase offensiva. Calcio d'inizio domenica alle 20:45 (diretta su Dazn). Queste le probabili formazioni:



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham