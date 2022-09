Vincere per tornare in vetta, da sola. Ladi Josètorna in campo dopo il pareggio di Torino contro la Juve e la vittoria netta contro il Monza, impegnata nella sempre complicata trasferta di Udine contro l'di Roberto, reduce dalla vittoria casalinga contro la Fiorentina:alla Dacia Arena va in scenain attesa delle tre partite del Monday Night. I giallorossi con i tre punti in Friuli si isserebbero a quota 13, riconquistando la testa della classifica in solitaria, in attesa dell'impegno dell'Atalanta contro il Monza, e distanziando di due lunghezze Napoli e Milan. I bianconeri dal canto loro però vogliono continuare a fare bene, fermando un'altra big e portandosi al terzo posto, a pari proprio della Roma. Sfida nella sfida, quella tra Beto e Dybala, due gol a testa fino ad ora, ma occhio anche a Gerard Deulofeu e Tammy Abraham.La Roma è rimasta imbattuta in 17 delle ultime 19 sfide (15V, 2N) di Serie A contro l’Udinese, mantenendo 10 volte la porta inviolata nel periodo. Udinese e Roma hanno pareggiato l’ultimo confronto in campionato (1-1 alla Dacia Arena lo scorso 13 marzo): l’ultima volta in cui hanno registrato due pareggi di fila in Serie A risale al 2002.La Roma ha vinto 21 delle 48 trasferte (12N, 15P) contro l’Udinese in Serie A: soltanto contro la Lazio (25) ha vinto più match fuori casa nel torneo. L’Udinese ha raccolto lo stesso identico bottino delle prime quattro giornate dello scorso campionato: sette punti e differenza reti pari a zero (lo scorso anno sei gol fatti e sei subiti, in questo torneo cinque e cinque). La Roma ha ottenuto 10 punti in questo campionato, grazie a tre successi e un pareggio; i giallorossi potrebbero registrare almeno quattro vittorie nelle prime cinque gare stagionali di Serie A per due campionati consecutivi per la terza volta nella loro storia, dopo esserci riusciti nel biennio 1982/83-1983/84 e nel 2013/14-2014/15. In tutte le ultime quattro circostanze in cui la Roma ha raccolto almeno 10 punti nelle prime quattro partite giocate di un campionato di Serie A, ha sempre poi chiuso la stagione al secondo posto: 2003/04, 2007/08, 2013/14 e 2014/15. La Roma ha subito un solo gol finora: non ha mai fatto meglio nelle prime quattro partite giocate in un torneo di Serie A (uno subito anche nel 1962/63, 1980/81, 1991/92, 2013/14 e 2014/15).Beto ha segnato negli ultimi due match di campionato contro Monza e Fiorentina e solo nell’ottobre 2021 ha trovato il gol in tre presenze di fila in Serie A. L’Udinese è la vittima preferita (10 gol) di Paulo Dybala in Serie A; quella friulana è anche la squadra contro cui la Joya ha fornito più assist (sette) nel torneo. Andrea Belotti ha segnato sette reti contro l’Udinese in Serie A: soltanto contro Sassuolo e Sampdoria (a entrambe nove) ha realizzate più gol nel massimo campionato. Più nel dettaglio, l’attaccante italiano ha preso parte a cinque reti (tre marcature e due passaggi vincenti) nelle ultime quattro sfide contro i friulani in campionato.Silvestri; Becao, Bijol, Nehuen Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Success, Deulofeu.Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.