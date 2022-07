Lazar Samardzic, in gol nella vittoria dell'Udinese in amichevole contro il Pafos, ha parlato dopo il match:



“Era l’ultima partita di questo ritiro e siamo contenti per la vittoria. Voglio dare tutto, sono felice per il gol e l’assist. Il ritiro è sempre duro, e l’ultima partita non è mai facile, ma siamo stati tutti bravi”