Lazar Samardzic ha contribuito con un gol alla rimonta dell'Udinese sul campo del Sassuolo. Il giocatore ha parlato a Udinese Channel:



"Sono molto contento, perché voglio sempre aiutare la squadra. Così è bellissimo. Adesso siamo tutti felici per aver vinto quattro partite, festeggeremo un po'. Il mister mi ha detto all’intervallo che avrei giocato. Ha anche aggiunto di tirare perché ho un bel tiro, e allora l’ho fatto! Vogliamo ringraziare i tifosi, perché non è scontato venire fin qui. Grazie per chi c’era oggi e per chi ci sostiene sempre nel nostro stadio".