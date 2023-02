Udinese-Sassuolo è il lunch match della 22esima giornata di Serie A: i friulani vengono dalla sconfitta in casa del Torino e, per mantenere vivi i sogni europei, devono disfarsi del Sassuolo, che nelle ultime due partite ha sorpreso Milan e Atalanta. Il calcio d'inizio è previsto alla Dacia Arena di Udine per le 12:30.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - La partita della 22^ giornata di Serie A tra Udinese e Sassuolo sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, oltre che su Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Marchizza; Frattesi, Lopez, Bajrami; Berardi, Defrel, Laurienté.