Non basta il gol di Benkovic: l'Udinese cede in amichevole al Qatar che ospiterà il Mondiale 2022 a fine anno. Moaz porta in vantaggio gli asiatici su rigore causato proprio da Benkovic, prima che il difensore pareggi su angolo di Samardzic. Poi Homam firma il nuovo e definitivo vantaggio. Ora il Qatar è atteso dalla Fiorentina il 3 agosto.