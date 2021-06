Si blocca l'operazione che avrebbe dovuto portare Maxi Romero dal PSV Eindhoven all'Udinese.



L'attaccante classe '99 ha già svolto a Roma le visite mediche per conto del club friulano, ma, come riporta Goal.com, è reduce da un infortunio e potrà tornare ad allenarsi al 100% solo tra qualche settimana.



L'Udinese vorrebbe testarlo prima di tesserarlo, ma il PSV non è disposto a lasciarlo andare senza prima aver chiuso tutta l'operazione, che quindi ora è in stand-by.