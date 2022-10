Matheus Martins conferma l'esistenza di una trattativa con l'Udinese per il suo approdo in Europa. La notizia è ripresa da globo.com che sottolinea anche la voglia di Europa del giovane attaccante del Fluminense. L'Udinese lo sta trattando da mesi e per lui ha già avanzato diverse offerte: l'ultima pochi giorni fa, di 8 milioni di euro.