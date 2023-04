Il portiere dell’Udinese Marco Silvestri ha parlato ai microfoni di DAZN in vista del match esterno sul campo del Lecce: “Non ci sono partite facili in serie A, ci sono tutte squadre di alto livello. Sappiamo in che momento sia il Lecce ma non va assolutamente sottovalutato anzi, dovremo stare molto attenti. Siamo tranquilli e stiamo bene, l’approccio sarà fondamentale, loro avranno una grande spinta dal pubblico e partiranno forte. Loro hanno grande velocità e, secondo me, anche tanta qualità in fase offensiva. Dobbiamo fare attenzione a non concedere contropiedi. Anche nelle palle inattive sono pericolosi ma noi, solitamente, ci difendiamo bene".