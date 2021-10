Marco Silvestri, portiere dell'Udinese ed ex della partita, parla a Dazn prima della sfida con l'Hellas Verona: "Quella di oggi contro il Verona è una gara un po' strana, sapere che dall'altro lato ci sono tanti amici fa uno strano effetto, però sono concentrato per giocare un'ottima partita. Il Verona adesso è in un grande momento, soprattutto in fase offensiva, sappiamo bene che sono pericolosi soprattutto nei primi tempi, iniziano le partite con una carica che ha messo in difficoltà tutte le squadre che hanno affrontato. Non sarà una partita semplice perché stanno vivendo un momento molto buono. Se riuscirò a parare un rigore esulterò perché sarà il primo rigore parato in Serie A".