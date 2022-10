In conferenza stampa, Andreaha parlato di, prossimo impegno dei suoi bianconeri."Nonostante il gruppo non fosse al completo, abbiamo lavorato bene, sopperendo al numero dei giocatori con allenamenti specifici e concentrandoci su alcuni aspetti importanti.Le convocazioni in Nazionale per la società rappresentano un grande prestigio. È stato importante che nessuno si sia fatto male e che tutti abbiano partecipato alle gare e quindi non abbiano interrotto il ritmo. I nazionali sono rientrati in ottime condizioni e pronti per questa partita".. È stato il nostro credo da quando sono arrivato e dobbiamo continuare così.ma fa parte del passato. Quello che conta è vivere il presente. Stare nel presente pensando al passato crea un senso di appagamento e di poca determinazione, e invece noi abbiamo bisogno di fame. Il nostro unico obiettivo è la partita di Verona"., chiaramente dentro di lui ci sta che essendo un attaccante puro abbia questa ‘sofferenza’ per non aver trovato il gol, ma è un grandissimo campione e si allena a 200 chilometri orari. È molto dentro il progetto Udinese e tutti i giorni spinge come un matto. Arriveranno anche i gol e saranno tanti, ne sono certo. È un esempio del ‘noi’, di quello che stiamo costruendo.Si parla sempre più dell’‘io’ che del ‘noi’, e l’attaccante deve essere un po’ egoista, ma stiamo vedendo grande disponibilità. È il ‘noi’ che viene prima di tutto”."Allenatore del mese? Sono contento e mi dà soddisfazione a livello professionale, ma. È frutto del lavoro di tutto il team. Credo molto nel lavoro di staff e ringrazio i miei calciatori, interpreti dello spettacolo. Sono loro che mi seguono in campo. La soddisfazione maggiore per un allenatore è quando la squadra va in campo e, appunto, interpreta quello che si prova durante la settimana.