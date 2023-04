Dopo il pareggio contro il, il tecnicoAndreaha parlato a Sky Sport., esattamente come l'avevamo preparata: abbiamo segnato un gol su una situazione che sapevamo che ci avrebbero lasciato, concludendo molto e dominando., inspiegabile, nel quale prendiamo due gol in cinque minuti. Il Monza non aveva mai tirato in porta, nella ripresa hanno sfruttato due situazioni nelle quali dovevamo essere più attenti. Chi è entrato si è fatto trovare pronto, abbiamo chiuso con quattro attaccanti e Nestorovski è stato bravo a prendersi il rigore".per noi rappresentano una coppia importante, dovevamo accelerare il gioco in mezzo:Se il Monza ti avesse fatto il terzo gol non l'avresti più recuperata: ho fatto queste scelte, noi siamo stati bravi a rimanere lucidi negli ultimi minuti"., con un grande talento. parliamo però di un 2006: il suo progetto tecnico è chiaro qui,. Gli sto dando un minutaggio che ritengo giusto e lui sta crescendo.è un 2002, al primo anno di A: anche lui è cresciuto molto, è molto abile nell'uno contro uno. Grazie ai miglioramenti che gli abbiamo fatto fare e alla sua disponibilità sarà sicuramente protagonista".è un giocatore fondamentale per noi, come lo è: Success non è Gerard, anche se è un giocatore straordinario. Adesso abbiamo una coppia molto più fisica che sta facendo molto bene. Dobbiamo ritrovare lucidità, serenità e la fase difensiva, che abbiamo fatto bene nel primo tempo, perché il gol lo troviamo sempre. In termini di cattiveria e concentrazione non possiamo prendere quei due gol lì: l'Udinese però ha 39 punti in classifica, e ora ci prepariamo a una trasferta complicata come quella di Roma".