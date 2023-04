Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, prima della partita contro la Roma è intervenuto al microfono di DAZN: “Le partite sono tutte diverse. All’andata siamo stati bravi e con qualche episodio fortunato. Abbiamo meritato comunque meritato di vincere. La Roma rimane la Roma, sta facendo molto bene ed è una squadra solida. Mourinho è un allenatore vincente che ha dato la propria mentalità alla squadra.”



Le nostre motivazioni devono essere altrettanto e superiori di quelle della Roma, perché ci teniamo a fare bene e fare una grande prestazione. Siamo consapevoli che sarà difficile all’Olimpico ma abbiamo le qualità per giocare la nostra partita.



Beto ha avuto un forte attacco influenzale prima di partire, mentre Arslan stanotte e quindi non saranno della partita. Chi andrà in campo farà comunque