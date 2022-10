Così Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Cremonese:



“I ragazzi stanno benissimo, è stata una settimana all’insegna del duro lavoro, come le precedenti. Siamo tutti concentrati nell’affrontare ogni giorno gli allenamenti. Siamo sereni, lucidi, consapevoli di quello che dovremo fare contro la Cremonese”.



ALVINI - “Un allenatore ben organizzato, che dove è stato ha sempre dato un’identità. Anche quest’anno ha portato avanti le sue idee di gioco, poi questa è una categoria difficilissima e molto competitiva. La Cremonese poteva avere dei punti in più. È una squadra in salute, fisica, e noi non dobbiamo sottovalutarli: abbiamo sempre rispetto sempre per l’avversario, non ci interessa la classifica. Vogliamo metterli in difficoltà, sapendo che non sarà una partita facile. Se sia in discussione non ci deve interessare, pensiamo solo quello che vogliamo fare in campo. Loro hanno cambiato sistema di gioco in queste ultime partite. Sono sempre stati aggressivi, ma una volta in campo vedremo come avranno deciso di contrapporsi. Per prima cosa penseremo a noi e alla nostra organizzazione, e domani mi aspetto una grande prestazione di calma e determinazione, con quella lucidità che ti porta a fare sempre la cosa giusta per 100 minuti”.



INFERMERIA - “Becao sta recuperando da un problema muscolare, credo ci vorrà ancora un po’ di tempo. Ho già deciso chi giocherà domani”.