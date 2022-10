Il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil ha parlato a Dazn dopo il pareggio in casa della Lazio:



"Sono molto contento della partita, abbiamo giocato contro una squadra forte, ma oggi abbiamo dimostrato di essere all'altezza, abbiamo colpito due traverse. I ragazzi sono cresciuti, sono consapevoli della loro forza".



Poi in conferenza stampa: “Stiamo lavorando molto sulla gestione mentale. Abbiamo una condizione fisica importante, un’intensità elevata, è chiaro che bisogna accompagnare tutto con la mente. Parlo di consapevolezza, personalità, lucidità. Oggi siamo stati disinvolti, abbiamo giocato un buon calcio e faccio i complimenti ai ragazzi. Era un test importante per noi, la Lazio è molto forte e gioca un bel calcio”.