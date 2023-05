Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, per l’Udinese ha parlato il tecnicoche ha spiegato il passo falso del Franchi a DAZN.“Per noi l’ottavo sarebbe vincere lo scudetto. Siamo consapevoli che raggiungere quell’obiettivo sarebbe un sogno. Abbiamo giocato la nostra partita contro una squadra forte che ha una rosa importante, I ragazzi hanno dato tutto, abbiamo provato a fare quello che volevamo. Siamo stati in partita sempre, potevamo essere più cattivi. Mi sento solo di fare i complimenti ai miei ragazzi. Le assenze pesano e di questo mi dispiace, ma tutti quelli che sono subentrati hanno fatto bene“.“Pereyra da mezzala è un maestro, l’ho cambiato di ruolo per aiutare anche Ebosele per le uscite. Questa squadra ha perso tanti titolari purtroppo, quindi le assenze pesano. Samardzic è un giocatore importante, oggi lo abbiamo trovato poco. Ci siamo mossi bene, mi sento soddisfatto“."Abbiamo preso un gol evitabile ma siamo stati in partita prendendo anche un palo. Pazienza, ci dobbiamo preparare per la Lazio. Dobbiamo essere più concentrati all’inizio della partita, se vai subito sotto la partita si mette in salita. Non bisogna subire questi gol ma può succedere, non c’è da fare processi. Quello che mi dispiace è non avere tutte le armi a disposizione per incidere però posso solo fare i complimenti a chi ha giocato. Ora archiviamo e pensiamo alla prossima partita”.Nella conferenza stampa post partita ha proseguito."Sarebbe da passare a un'altra domanda, però... Non mi piace parlare del direttore di gara, c'è chi è addetto per farlo. Posso dire magari che non era in una grandissima giornata, sia per una parte che per l'altra. Ha dato un fallo a Ebosele per spalla a spalla, lo ammonisce perché anticipa Biraghi. E altro, anche a favore nostro".