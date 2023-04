Andrea Sottil non si nasconde. L’allenatore dell’Udinese ha commentato la sconfitta contro il Lecce analizzando la gara in modo lucido: “Loro hanno fatto la partita che mi aspettavo, noi abbiamo sbagliato l’approccio. Abbiano dato loro tanti palloni, poi siamo riusciti a creare qualche occasione e alla fine il rigore ha messo la partita sul binario sbagliato. Era una palla esterna, innocua, dovevamo essere meno irruenti. In generale non abbiamo fatto una grande partita”.



CONFERENCE LEAGUE - “Stiamo facendo un ottimo cammino, il nostro obiettivo è stare nella parte sinistra della classifica. La Conference? È un traguardo difficile, ma vediamo cosa succede partita per partita”.