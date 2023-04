Il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Cremonese:



“La squadra è vogliosa, ha voglia di tornare a vincere e fare un finale di campionato importante per chiudere questo straordinario percorso fatto fino ad oggi. Sappiamo benissimo che potevamo fare meglio nelle ultime tre partite, ma questo è il calcio. Abbiamo lavorato tanto e preparato bene la gara. La partita di domani è difficile, sbagliato pensare il contrario. Io e i ragazzi lo sappiamo benissimo. La Cremonese ha vinto le ultime due partite e punta alla salvezza. Detto questo, sappiamo anche di avere la qualità per mettere in difficoltà la Cremonese".



OBIETTIVI - “Questa squadra è sempre stata dalla parte sinistra della classifica, per quasi tutto il campionato e quindi l’obiettivo è quello. Dobbiamo ritornare a finire in crescendo e giocare con più spregiudicatezza. Sta passando, nell’ultimo periodo, che questa squadra sta facendo un campionato bruttissimo e, da responsabile, mi sento di dire il contrario a questo punto della stagione. Siamo consapevoli che qualche partita in più si poteva vincere, ma questi discorsi sono tutti relativi in questo sport. Dobbiamo ritornare a fare una prestazione da Udinese, tipo quella con il Milan, Empoli o Atalanta, con continuità in tutta la partita ed in tutte le fasi di gioco. Questo lo pretendo dai ragazzi, perché so benissimo che la mia squadra può creare quella giocata per portare a casa i tre punti, e lo ha dimostrato con tutte.”