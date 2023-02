Giornata di vigilia per l'Udinese di Andrea Sottil che affronterà lo Spezia in casa in una gara valida per la 24esima giornata di Serie A.



"Lo Spezia è una buonissima squadra, ha una rosa molto competitiva come ho detto anche all’andata. Ha problemi di classifica che ha portato al cambio di allenatore in questi giorni, un allenatore esperto di categoria che porterà idee, concetti ed entusiasmo. Mi aspetto quindi un'altra partita dura perché tutte le squadre cercano punti per il proprio obiettivo. Non dobbiamo entrare in un trend negativo che non ha senso e modo di esserci. Sono molto fiducioso e convinto di una grande prestazione dei ragazzi".



"Abbiamo recuperato Perez e Masina. Pereyra e Thauvin? Il primo è un giocatore straordinario che può giocare in tutti i ruoli, un vero valore aggiunto. Deve solo perfezionare la condizione fisica, ma manca pochissimo. Thauvin sta ritrovando la condizione migliore, lavora con intensità ed entusiasmo. È un giocatore tecnico a cui piace uscire e manovrare l’azione, con un bel tiro e capacità di inserimento. Anche con lui un’arma in più sia per iniziare la partita sia in corsa".