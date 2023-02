Il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil ha parlato a Sky dopo la sconfitta in casa dell'Inter:



"Dobbiamo fare gol sul 4 contro 2, abbiamo fatto una grandissima partita contro una corazzata, che era andata in vantaggio con un rigore molto dubbio. Siamo partiti bene, abbiamo resistito e poi la palla per vincerla non l'abbiamo gestita bene e abbiamo preso gol sul ribaltamento di fronte. I ragazzi hanno fatto una grande partita, fa male vedere certe immagini".



CALO-NON CALO - "Le statistiche le guardiamo, la squadra offre sempre prestazioni importanti e va spesso al tiro, portando il pallone in area. Purtroppo non arrivano gol per scelte sbagliate o conclusioni non precise, anche oggi sorridevo rammaricato. Dobbiamo migliorare sotto porta, ci stiamo lavorando tanto".