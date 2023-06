L’allenatore dell’Udinese Andrea Sottil ha parlato a DAZN dopo la sconfitta casalinga per 0-1 contro la Juventus: "I ragazzi hanno dato tutto. Eravamo in grandissima emergenza, lo sapevamo. Abbiamo tenuto testa ad una grande squadra come la Juve nonostante le difficoltà. Peccato non aver sfruttato le occasioni, ma non ho nulla da recriminare. Complimenti a questo gruppo, abbiamo fatto un ottimo percorso".



Oggi hanno ben figurato Abankwah, Guessand e Cocetta.

“L’emergenza ha fatto si che esordissero contemporaneamente due ragazzi del 2004 due ragazzi di prospettiva sui quali la Società ha fatto investimenti importanti, si meritavano questa chance e, devo dire, hanno fatto bene. Anche Cocetta si è fatto trovare pronto. Al di là del risultato, vedere questi ragazzi di 18 anni che giocano e tengono testa ai campioni della Juve è una soddisfazione, sono il futuro dell’Udinese.”



Un bilancio sulla stagione?

“Sono arrivato con i miei concetti e le mie idee, la squadra è cresciuta sempre in termini di gioco, identità e nel modo di interpretare le partite. Ci sono tante certezze su cui ripartire e sarà allestita una rosa competitiva. È stato piantato un seme, ripartiamo da questi 46 punti e dalla maggior parte di questi ragazzi che rimarranno".