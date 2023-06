Tolgay Arslan, centrocampista dell'Udinese, ha annunciato l'addio ai bianconeri dopo la fine del campionato 2022-23



"Per me è stato un onore giocare all’Udinese, questa è stata la mia ultima partita. Mi sono impegnato tanto, è stata una grande emozione oggi e voglio ringraziare tutti i tifosi e la famiglia Pozzo. Ho parlato con la mia famiglia, è il momento giusto per andare. Il Friuli rimarrà per sempre nel cuore mio e della mia famiglia. Un luogo incredibile con persone speciali. Per me è molto difficile andare via, sarò sempre il vostro tifoso numero uno".