Parlando a Sky Sport, l'allenatore dell'Udinese, Andrea Sottil, ha parlato anche dell'uomo mercato Lazar Samadrzic, centrocampista serbo che piace a Napoli, Inter, Milan e Juve.



“È un giocatore che quest’anno si dovrà consacrare. Ha fatto un grande campionato. Anche lui è un giocatore giovane, un 2002, che secondo me si deve ancora completare, deve ancora migliorare e consolidarsi in alcuni principi, delle situazioni durante la partita. Ha tutto il talento, l’intelligenza, la serietà e la professionalità per raggiungere questo obiettivo. Io credo che gli faccia bene rimanere un anno qui all’Udinese dove troverà continuità e migliorerà in tutti questi aspetti”.