Dopo, Andreaha parlato ai microfoni di Sky Sport.. Il primo tempo dove, anche se non abbiamo subito nonostante i pali del Lecce, abbiamo difeso bene. Nell'azione del gol avevamo palla noi e non siamo stati precisi nella sponda.Però secondo me la squadra ha dimostrato di avere personalità, coraggio e consapevolezza di quello che vuole fare.Non sta arrivando la vittoria ma sono contento di quello che ho visto nel secondo tempo e l'ingresso di Success ci ha fatto salire di più ed essere presenti a centrocampo".che lottava alle loro spalle e siamo stati molto più presenti. E' una soluzione che ho però in questa categoriaQueste partite rimangono lì sul pareggio anche se l'impressione era che nel secondo tempo noi avessimo il controllo della gara e fossimo sempre presenti nella metà campo avversaria"., i punti sono stati distribuiti non equi sul percorso. Ora questi pareggi possono sembrare tutti risultati negativi ma così non è.Ho attaccanti e centrocampisti che quando calciano hanno fame di fare gol. La palla non va dentro ma non posso dire che gli attaccanti non si allenano, non sono precisi o non hanno fame di fare gol. Quando c'è la prestazione, quando si crea sono sempre contento. Poi negli ultimi metri serve lucidità mentale. Non deve mai subentrare l'ossessione della vittoria e pensare che ad ogni azione dobbiamo far gol.. Avanti per questa strada perché questa squadra sta facendo un grande percorso".