Doveva scendere in campo con uno speciale kit arcobaleno in favore della campagna 'A+Love', e invece l'Udinese ha cambiato idea in vista della sfida di domenica contro la Lazio. I friulani infatti, indosseranno la consueta maglia bianconera, che poi andrà all'asta per aiutare la popolazione colpita dall'alluvione in Emilia Romagna.



"Ogni maglia vedrà apposta, sul colletto, una patch speciale con la scritta “Uniti per l’Emilia Romagna” e tutte saranno messe all’asta sulla piattaforma matchwornshirt.com a partire dalle 20.45 di domenica - si legge nel comunicato dell'Udinese -. Il ricavato sarà destinato alle popolazioni colpite da questa gravissima calamità".