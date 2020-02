Jens Stryger-Larsen, esterno dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida tra i friulani ed il Brescia in programma alle 15.



SULLE TRE SCONFITTE – "Nelle ultime tre partite abbiamo perso ma credo che comunque la squadra abbia giocato molto bene e abbia creato tante occasioni che purtroppo non siamo riusciti a sfruttare. Credo che quella di oggi sia una partita molto difficile per entrambe le squadre ma in palio ci sono punti importanti e noi vogliamo portare a casa una vittoria".



SUL BRESCIA - "Mi aspetto una guerra. So che loro hanno appena cambiato allenatore ma in questa settimana l'Udinese ha pensato solo a sé stessa e a come affrontare questa gara. Sicuramente il cambio di allenatore è un fattore e non possiamo mai essere sicuri su come scenderanno in campo fino all'inizio della partita, noi però ci siamo concentrati su di noi e questo è un bene".



SULLA DIFESA - "Noi cerchiamo di mantenere la nostra identità ma nel calcio può sempre succedere di tutto. Preferiamo giocare con una difesa a tre ma se la partita dovesse richiedere un cambio noi siamo pronti a seguire il mister".