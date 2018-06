Sampdoria: ieri è stato presentato il responsabile dell'area tecnica Sabatini che oggi avrà un incontro per stabilire le i piani sul mercato col ds Osti e l'allenatore Giampaolo. Per la porta è sempre in piedi il nome di Sportiello (Atalanta) mentre Cragno (Cagliari) e Audero (Juventus) hanno una valutazione troppo alta. Quagliarella è stato sondato da Frosinone e Udinese, ma Ferrero non intende privarsene.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'Udinese tratta il portiere Juan Musso, classe '94 argentino del Racing Avellanda, per una cifra intorno ai 4 milioni. Incontro in settimana per Mandragora dalla Juve per 20 milioni (si tratta sulla ricompra in favore dei bianconeri). Chiesto alla Juve anche Favilli (piace pure a Chievo e Spal) per l'attacco.