Dopo l'infortunio di Ebosse l'Udinese si sta guarando intorno per trovare un nuovo rinforzo in difesa: in questi giorni i bianconeri stanno facendo un tentativo per Marvin Zeegelaar, olandese classe '90 svincolato da luglio scorso quando era scaduto il contratto proprio con l'Udinese. Al momento tra le parti c'è ancora distanza sulla cifra dell'ingaggio, da giorni è in corso una trattativa dopo che il difensore scuola Ajax nei mesi scorsi era stato proposto anche al Venezia e in Turchia. Ora ci ha pensato l'Udinese, per quello che sarebbe un ritorno in bianconero.