Hidde Ter Avest, difensore dell'Udinese, parla a Udinese Tv dopo il ko con l'Inter: "Siamo delusi del risultato di ieri perché abbiamo giocato una buona gara, con tante occasioni create soprattutto nel primo tempo. La ripresa ha presentato maggiori difficoltà ma siamo consapevoli di aver disputato nel complesso complessivamente una bella partita. Musso? Ha commesso alcuni errori nelle ultime due gare, ma rimane il miglior portiere con cui abbia mai giocato. Gotti? Ci fa lavorare molto sul possesso palla, in ogni allenamento ci esercitiamo molto su questo aspetto e ora siamo in grado di creare più palle gol. Adesso lavoriamo per raggiungere i 40 punti il prima possibile".