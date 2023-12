Florian Thauvin, attaccante dell'Udinese, ha parlato a TV12: “Sono felice, la Serie A è un campionato molto difficile. Tutte le squadre si difendono bene, questo è davvero un campionato molto chiuso. Non è stato così purtroppo, ma il gol per me resta una buona notizia per la mia fiducia”.



Bilancio della stagione?

“Penso che nelle mie partite finora ho giocato bene. Ho giocato molto bene e di sicuro ho messo in campo il massimo che potevo per aiutare la squadra a fare bene. Quello che mi manca sono alcune statistiche come goal o assist. Penso che avrei meritato almeno tre o quattro assist di più perché c’erano, ho avuto le occasioni, ho dato palloni per metterli dentro, ma purtroppo non sono stati sfruttati. Però sono comunque felice, posso migliorare, ma non gioco nel mio ruolo, da seconda punta pura. È qualcosa di nuovo per me, quindi per ora va bene quello che sto facendo. Posso migliorare, ma per ora va bene”.



Prima con Sottil avevi molto più spazio, cos’è cambiato tra Sottil e Cioffi:

“Sono allenatori diversi. Penso che con mister Cioffi abbiamo un gioco un po’ più diretto e in avanti e sono due identificazioni diverse”.