Udinese, Thauvin: 'Non sono contento, ci manca personalità'

, protagonista del pareggio dell'sul campo del, è intervenuto ai microfoni di Dazn, commentando la prestazione della squadra e il gol segnato nel primo tempo. Queste le sue dichiarazioni:"Sto lavorando tutti i giorni per questo. Tutte le partite sono difficili e siamo in una situazione non facile. Non ho molte opportunità per fare gol, oggi ce l'ho fatta, ma non è stato abbastanza per vincere la partita"."Ogni partita dovremmo fare di più, tenere la palla, vincere i duelli e soprattutto avere più personalità che è quello che ci manca. La verità è che non sono contento, devo fare molto di più, non sono contento".

"Non sono contento per la partita di oggi. Ho avuto una sola possibilità di segnare e dobbiamo fare molto di più. Facciamo cose molto facili e a questo livello bisogna fare di più".