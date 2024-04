Udinese, Thauvin: 'Tornare in Francia? Magari resto in Italia'

Il futuro dipuò essere ancora in Italia, al netto del sogno nel cassetto di tornare in Ligue 1 per chiudere un ciclo.L'attaccante francese classe '93 è rinato all'Udinese, che poco più di un anno fa - gennaio 2023 - lo ha riportato in Europa dopo l'esperienza in Messico con il. Prossimo avversario dell'Inter in campionato (posticipo della 31esima giornata di Serie A), Thauvin ha parlato ad Eurosport, partendo proprio dall'ottimo momento con i friulani: "Mi sento bene, era tanto tempo che non stavo così. Più passano i miei mesi qui all'Udinese, più le mie prestazioni migliorano. Sento che sto progredendo, ho raggiunto nuovamente il livello che avevo prima di lasciare l'Europa. Sono felicissimo di essere tornato a questo livello".

- "Mi diverto. E' una posizione nuova, mi è servito un po' di tempo per ambientarmi e migliorare. Oggi però le cose vanno davvero bene e voglio sempre essere decisivo".- "La Ligue 1 è un campionato importante per me che sono francese. Vorrei raggiungere i 100 gol in Ligue 1, non sono lontano. Quindi sì, mi piacerebbe tornare per raggiungere questo obiettivo. Ma sono aperto ad ogni possibilità. Per esempio, perché non restare in Italia ancora un altro po'? La Serie A è un grande campionato, ci sono almeno 7-8 squadre che propongono un calcio molto competitivo. E' difficile essere decisivo qua, per questo quando succede sei ancora più soddisfatto".

- Finora nella stagione 2023/24, Thauvin ha collezionato 30 presenze complessive (28 in Serie A, 2 in Coppa Italia) realizzando 6 gol (5 in campionato, 1 in coppa) e 5 assist (3 in campionato, 2 in coppa).