L'Udinese è al lavoro per il centrocampo e sprinta per Walace dell'Hannover. I friulani hanno offerto 6 milioni, si aspetta la fumata bianca dalla Germania. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sullo sfondo c’è Tokoz del Besiktas. ​In uscita Coulibaly piace all'Empoli (dato sulle tracce di Adjapong del Sassuolo e dove il portiere Provedel interessa allo Spezia), ma il giocatore nicchia perché vorrebbe giocarsi le sue chance in Serie A.