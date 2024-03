Udinese-Torino: le probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Tra la ricerca di punti per la salvezza e quella per agguantare il sogno europeo, sabato 16 marzo 2024, alle ore 15.00, al Bluenergy Stadium si gioca Udinese-Torino. I padroni di casa sono reduci dal successo per 2-1 in trasferta sul campo della Lazio, i granata nell'ultimo turno hanno invece pareggiato 1-1 al Maradona contro il Napoli: entrambe le squadre hanno bisogno di punti per raggiungere i rispettivi obiettivi.



LE ULTIME - Juric nel corso dell'ultima partita ha perso per infortunio Djidji, uno dei titolari della difesa. Il tecnico spera di recuperare Lovato, anche se l'ex Salernitana partirà al massimo dalla panchina. Per sostituire il francese l'allenatore del Torino ha due opzioni tra cui scegliere: Sazonov e Vojvoda, anche perché Tameze è ancora indisponibile. In attacco dovrebbe tornare titolare Sanabria. In casa Udinese, Cioffi deve fare i conti con l'assenza per squalifica di Perez ma potrebbe tornare titolare Bijol. In attacco va verso la conferma la coppia Thauvin-Lucca.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING - Udinese-Torino, il cui calcio d'inizio è sabato 16 marzo 2024 alle ore 15.00 al Bluenergy Stadium, sarà trasmessa in diretta TV da Dazn, a cui è possibile accedere sia attraverso la Smart TV che attraverso pc, smartphone, tablet, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca sarà di Federico Zanon.



PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Bijol, Giannetti; Pereyra, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.



TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria.