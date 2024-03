Paradosso Udinese: grande con le 'grandi'

Federico Russo

L'Udinese ieri sera si è resa protagonista di un'ottima partita contro la Lazio in trasferta, che ha visto i bianconeri imporsi per 1-2. Successo fondamentale in ottica salvezza dal momento che consente ai friulani di scavalcare Empoli, Lecce Verona e Cagliari e piazzarsi cosi al tredicesimo posto con 27 punti. Dopo ciò un dato salta all'occhio: l'Udinese sta costruendo la propria salvezza grazie alle vittorie contro le cosiddette "big"; infatti gli unici quattro successi per i bianconeri in campionato sono arrivati contro Milan(0-1 gol di Pereyra), Juventus (0-1 gol di Giannetti) ieri sera contro la Lazio(1-2 gol decisivo di Zarraga, il secondo del proprio campionato) in aggiunta al successo casalingo per 3-0 contro il Bologna ,da considerarsi ormai una realtà del nostro calcio. I ragazzi di Cioffi possono meritarsi quindi l'appellativo di "ammazzagrandi".



IL PARADOSSO - Tuttavia nonostante questi grandi successi la classifica rimane comunque deficitaria, dal momento che il club è invischiato nella lotta salvezza. Questo perché a fare da contraltare ai grandi successi sopracitati vi sono una sfilza di pareggi(15) e una difficoltà evidente nel vincere le partite invece contro le cosiddette "piccole". Sicuramente influisce il modo differente dal punto di vista tattico con cui si affrontano le sfide. Infatti da questo punto di vista giocare contro squadre che fanno del possesso palla e del mantenimento del pallino del gioco un diktat, consente ai friulani di avere un atteggiamento più attendista e organizzato difensivamente per poter riattaccare velocemente gli spazi. Viceversa negli scontri diretti si trovano squadre che hanno un atteggiamento similare e giocoforza diventano i friulani a dover tenere il pallino del gioco facendo maggiore fatica.



CALENDARIO E FATTORE LUCCA - Chiaro quindi che si dovrà migliorare questo aspetto già cominciando dalle prossime settimane che vedranno l'Udinese sfidare il Torino, ancora in corsa per l'Europa, e soprattutto il Sassuolo in quello che si configura quasi come uno spareggio salvezza. A dare una grossa mano ai bianconeri dovrà essere Lorenzo Lucca, capocannoniere della squadra con 7 reti e tornato al gol dopo 9 partite senza segnare. Il mantenimento della categoria passa soprattutto dalle sue reti.