Al rientro dalla sosta per le nazionali, Udinese e Torino si sfideranno domenica alle 18 alla Dacia Arena per la 24esima giornata di Serie A. All’andata è finita 2-1 per i piemontesi. La formazione di Juric è reduce da un pareggio contro il Sassuolo all'ultima giornata prima della pausa. In totale da inizio anno ha conquistato sette punti in tre partite con un 4-0 contro la Fiorentina. L’Udinese di Cioffi, invece, ha collezionato un solo punto nelle ultime tre partite.



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Izzo, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria