L'Udinese per dimenticare l'eliminazione in Coppa Italia contro il Monza e continuare a volare, il Torino per continuare la ripartenza iniziata in Coppa contro il Cittadella, dimenticare il derby perso e ritrovare una vittoria che manca in campionato da 5 gare e oltre un mese. Andrea Sottil riparte da Beto-Deulofeu per cercare di rimanere in zona piazzamenti europei davanti a Inter e Juventus. L'assenza di Sanabria pesa sulle scelte di Juric che rilancia Pellegri e non lo spento Miranchuk davanti a Vlasic-Radonjic.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Udinese-Torino, con calcio d'inizio alle ore 12.30 di domenica 23 ottobre alla Dacia Arena sarà trasmessa in tv da Dazn e Sky Sport. Su smartphone, tablet e pc sarà inoltre visibile in streaming attraverso la piattaforma e le app di Dazn, di Sky Go e di Now.



LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Miranchuk.