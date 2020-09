L’Udinese è solita operare in modo molto efficiente soprattutto all’interno del mercato esterno e, anche questa volta, non si è smentita. La stampa turca infatti da qualche giorno sta riportando l’interessamento dei bianconeri nei confronti del terzino destro classe ’99 Burak Kapacak del Bursaspor.



Per accaparrarsi il talento turco i friulani dovranno battere però l’agguerrita concorrenza di due big della Super Lig come Fenerbahce e Trabzonspor e anche di una squadra italiana, il Sassuolo.