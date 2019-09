La gara di questa sera tra Verona ed Udinese rappresenta per Igor Tudor il viatico dell'intera stagione. In caso di sconfitta, la quarta consecutiva in cinque turni di campionato, nel derby tutto croato con il connazionale Ivan Juric l'ex centrocampista della Juventus verrebbe con ogni probabilità sollevato dall'incarico.



Tra i possibili candidati a subentrargli alla guida del club friulano figura anche l'ex vice di Diego Maradona, l'argentino Guillermo Szeszurak. Soprannominato il Bufalo fin dai tempi in cui giocava come attaccante, il 48enne di Buenos Aires gestito in Italia dal procuratore Alessio Sundas dopo una lunga esperienza nel proprio paese è ora pronto a spiccare il volo verso l'Europa.



L'Udinese, società che già in passato ha spesso puntato su tecnici stranieri ed emergenti, potrebbe dargli l'opportunità che attende.