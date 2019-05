L'allenatore dell'Udinese, Igor Tudor, ha parlato a Dazn per commentare il pareggio 0-0 ottenuto contro l'Inter.



BROZOVIC-MANDRAGORA - "Rigore? Metà e metà, si può dare come non dare... La spinta c'è stata ma poi non so, si è lasciato andare. Va bene".



BEL PUNTO - "Con una squadra come l'Inter soffri. Potevamo anche fare male in alcune occasioni ma non è facile giocare con una squadra come loro. Questo punto ci dà fiducia per il futuro, è un gran bel punto".



IL GOL - "Ci è mancato un colpo davanti in queste partite. Speriamo di sbloccarci nelle prossime partite. Guardiamo con ottimismo alle prossime tre partite".