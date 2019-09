Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro l'Inter, Igor Tudor ha dichiarato: "Okaka non si e’ allenato, aveva qualche problemino fisico. Per il resto la squadra sta bene.



SU CONTE - "Conte è uno degli allenatori più forti al mondo, come lo stadio di Milano uno dei più belli. Non vedo il momento di giocare questa partita".



SULL'UDINESE - "Siamo sulla strada giusta, ho rivisto diverse volte la gara contro Parma. 3 tiri subiti e 3 gol, ma la squadra ha giocato bene. Se la rigiochiamo altre volte non finisce con quel risultato".



SULL'INTER - "Ha grandi giocatori e costano tanto. Non dobbiamo andare a Milano e subire. Lukaku non è l’unico che puó creare problemi. Sensi è in forma, ma tutti i giocatori dell’Inter sono pericolosi. Hanno una grande difesa tra le migliori della Serie A".