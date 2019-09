Tudor, tecnico dell'Udinese, ha parlato a Dazn della sconfitta col Parma: ''Ho visto la statistica, hanno fatto tre tiri e tre gol, Gervinho l’ha vinta da solo. Eppure ci eravamo preparati. Una sconfitta brutta, che prendiamo lezione per il futuro. Abbiamo avuto tante occasioni, non abbiamo meritato di perdere, è stata una giornata così”.



Ci racconta l’ingresso di Fofana?

“Nel nostro momento migliore abbiamo perso un pallone e preso gol. Poi alla fine volevamo sfruttare i cross ma quando non entra non entra. Va bene così, cambiamo pagina”.



Quanto è stato difficile lavorare col mercato aperto?

“E’ un problema che spero si risolva in fretta. De Paul ha giocato una gara straordinaria, guardiamo al futuro''.