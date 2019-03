Ecco le prime parole ufficiali di Igor Tudor nella sua nuova esperienza come allenatore dell'Udinese: "Farò di tutto per non deludere la società e i tifosi dell'Udinese. La mia esperienza mi dice che si fa bene solo se tutti remano dalla stessa parte. La situazione non è facile ma dobbiamo vivere ogni momento come una sfida e dare sempre il 100%. Voglio parlare con i fatti: tutti devono mettere le proprie qualità al servizio della squadra e dare il massimo. Solo così ci si salva. Ogni allenatore porta le sue idee, la sua mentalità.



La sosta di certo non aiuta ma non deve essere un alibi. Anzi, sono contento quando i nostri giocatori vanno in Nazionale, soprattutto se giocano e fanno esperienza internazionale. Tra oggi e domani completerò il mio staff e inizieremo a lavorare al massimo. In questo lavoro si impara sempre e bisogna farlo in fretta. Ci sono diversi modi di interpretare i singoli moduli: ad esempio il 3-5-2 puoi interpretarlo con gli esterni che fanno i terzini oppure le ali. Sono due approcci differenti. A me piace esprimere un gioco che parte dai difensori ma senza prendersi troppi rischi. Voglio una squadra tosta, compatta, aggressiva, determinata e che prende pochi gol. Non so a quanti punti è fissata la quota salvezza e al momento non mi interessa: voglio che la mia squadra metta in campo la mentalità giusta. Solo così si raggiungono gli obiettivi. L'anno scorso secondo me la situazione era più complicata di quella di quest'anno perché mancava meno tempo e la squadra veniva da 11 sconfitte consecutive. Ora c'è più tempo ma a me non cambia niente, lavorerò al massimo dal primo giorno."