Il tecnico dell'Udinese Igor Tudor è intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio con il Milan: "Ad essere sincero, mi è piaciuto più il punto di oggi rispetto alla vittoria dell'altro giorno: peccato perché avremmo potuto fare due o tre gol, va comunque bene il punto che tornerà utile per fine stagione. Con l'ingresso di Okaka abbiamo cambiato la partita, con Pussetto largo ed eravamo più offensivi. All'intervallo avevo detto ai miei ragazzi di crederci perché potevamo davvero segnare. Prossimo impegno con l'Empoli? Importantissimo, prendiamo i lati positivi di oggi e miglioriamo dove abbiamo faticato San Siro mi ha sempre portato bene e anche da allenatore è andata. Sulla costruzione di un nuovo impianto non parlo, non mi riguarda. Le scelte davanti? Bisogna vedere chi scegliere nelle partite ravvicinate e chi ha più energie. A me dispiace, ad esempio, che Behrami si siano infortunato in maniera importante, ci costringerà a fare cambi importanti".