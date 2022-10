L'esterno dell'Udinese Destiny Udogie ha parlato a La Repubblica, non nascondendo la grande voglia di vestire la maglia della Nazionale maggiore:



“Sono nato qui, a Nogara, nel Veronese. Anche mio padre mi ha sempre sostenuto in questa decisione. Sto bene in Italia. In Nigeria non vado da quando avevo 2 anni. Nazionale? Mi sento bene, sono pronto. Continuerò a lavorare fin quando arriverà il mio momento. Avrò 22 anni quando ci sarà l’Europeo in Germania e 24 nell’anno del Mondiale in America”.